Polizei warnt vor zwei Trickdieb-Pärchen

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Pärchen, die am Donnerstag in Oberpullendorf und Stoob Trickdiebstähle begangen haben sollen. Mit Hilfe eines Ablenkungsmanövers stahlen sie Geld aus den Registrierkassen zweier Geschäfter.

Die zwei Männer und zwei Frauen kamen am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in ein Geschäft in Oberpullendorf. Während das eine Paar die Angestellte ablenkte, verschaffte sich das zweite Zugang zur Registrierkasse und stahl einen dreistelligen Eurobetrag.

Nur 15 Minuten später schlugen die Verdächtigen in der Nachbarortschaft Stoob noch einmal zu. Die Besitzerin war zu dieser Zeit gerade im hinteren Bereich des Geschäftslokales. Als sie zu den vermeintlichen Kunden kommen wollte, hatten diese bereits die Kasse leergeräumt und auch in diesem Fall einen dreistelligen Eurobetrag erbeutet.

Polizei rät Geschäftsbesitzern zur Wachsamkeit

Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtigen wieder zuschlagen könnten und mahnt Geschäftsbesitzer daher zur Vorsicht. Bei dem einen Paar handelt es sich um einen 1,70 Meter großen Mann mit dunklen, kurzen Haaren und eine zirka 1,55 Meter große Frau, die ihre schwarzen Haare zu einem Dutt zusammengebunden hatte.

Beim zweiten Pärchen ist der Mann etwa 1,80 Meter groß, ein eher korpulenter Typ mit halblangen, dunklen Haaren. Die Frau wird auf 1,65 Meter geschätzt und hat mittelbraune Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Alle vier Verdächtigen haben laut Polizei eine dunkle Hautfarbe.