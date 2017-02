Großer Andrang bei Förderberatungen

Die Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG), die Förderstelle des Landes, führt seit September Info-Veranstaltungen über die aktuellen Förderrichtlinien durch. Die Veranstaltungen werden von den Unternehmern sehr gut angenommen.

Es geht um maßgeschneiderte Förderpakete für Zimmervermieter und kleine Hoteliers ebenso wie um die Modernisierung von Fertigungsstraßen für kleine innovative Technikunternehmen. Mit den Unternehmerförderungen solle vor allem der Wirtschaftsstandort Burgenland gestärkt werden, so WiBuG-Geschäfstführer Harald Zagiczek.

„Es geht um qualitätssteigernde Maßnahmen, es geht um die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen für die burgenländischen Unternehmerinnen und Unternehmer, um hier den Standort Burgenland langfristig wettbewerbsfähig zu machen und um bestehende Arbeitsplätzen abzusichern und neue zu schaffen“, so Zagiczek bei einer Informationsveranstaltung in Gols, an der rund 80 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Neusiedl am See teilnahmen.

Weitere Veranstaltungen sollen folgen

Es gehe darum, Wirtschaft und Förderexperten an einen Tisch zu bringen sagte Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). „Unser Ziel ist eben, die Leistung zum Unternehmer zu bringen. Da geht es ja nicht nur um Förderungen. Es werden auch Finanzierungsmöglichkeiten vorgetragen“. Man wolle die regionale Wirtschaft unterstützen. Da die Veranstaltungen viele Unternehmer anlocken, seien weitere Förderpräsentationen geplant.