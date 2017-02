Vandale gefasst, Einbrecher flüchtig

Die Polizei konnte einen Fall von Vandalismus in Oberpullendorf klären. Außerdem wurden zwei Männer aus Bosnien ausgeforscht, die in Pinkafeld versucht haben sollen, in ein Haus einzubrechen. Die Täter sind allerdings flüchtig.

Eine Frau aus Pinkafeld hatte die Polizei verständigt, weil vor ihrem Haus ein silberfarbenes Fahrzeug mit bosnischem Kennzeichen parkte. Die Beamten trafen auf zwei Männer, die angaben, auf dem Weg nach Bosnien zu sein. Sie seien von der Autobahn bei Pinkafeld abgefahren, um zu tanken und eine Rast einzulegen.

Die Beamten nahmen die Personalien der Männer aus Bosnien auf und ließen sie weiterfahren. Stunden später erstattete eine andere Frau aus Pinkafeld in unmittelbarer Nähe Anzeige wegen versuchten Einbruchs in ihr Haus.

„Die Polizisten haben Einbruchsspuren festgestellt. Und nachdem es sich um den Nahbereich zum Tatort handelt, geht die Polizei davon aus, dass die beiden Personen im silberfarbenen Fahrzeug verdächtig sind“, so Polizeisprecher Gerald Koller.

Keine Spur von Tätern

Alle Polizeidienststellen im Bezirk Oberwart sowie in den angrenzen Bezirken in Niederösterreich und der Steiermark wurden verständigt. Von den beiden Tätern fehlt aber jede Spur. „Zur Stunde werden Spuren ausgewertet. Und sollten sich da neue Verdachtsmomente ergeben, wird die Fahndung bis nach Bosnien ausgedehnt“, so der Polizeisprecher.

Schneestangen ausgerissen: Anzeige

Geklärt werden konnte hingegen ein Fall von Vandalismus in Oberpullendorf. Ein 18-jähriger Bursch aus dem Bezirk Eisenstadt Umgebung konnte ausgeforscht werden. Er hatte Samstagnacht ein Abflussgitter und mehrere Schneestangen aus der Verankerung gerissen. Er wurde angezeigt.