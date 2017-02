Weiterer Breitbandausbau im Südburgenland

Der Ausbau des Breitbandinternets macht Fortschritte. Während das Nordburgenland schon relativ gut mit schnellem Internet versorgt ist, hinkt der Landessüden nach wie vor nach. Doch auch der Süden holt langsam auf.

Aus der Breitband-Milliarde des Bundes wurden nun weitere 4,7 Millionen Euro für den Ausbau des schnellen Internets im Burgenland freigegeben. Profitieren sollen dabei vor allem die süburgenländischen Kommunen. „17 Ausbauprojekte werden gefördert, davon 13 im Südburgenland. Es wurde ja verkündet, dass 75 Prozent aller Investitionen beim Breitbandausbau im Südburgenland liegen werden - und das wurde somit nun bestätigt“ sagte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ).

Bgld. Landtag

14.000 Haushalte mit High Speed-Internet

15 Millionen Euro wurden bisher im Burgenland in den Breitband-Ausbau investiert. 14.000 Haushalte bekamen dadurch einen High Speed-Internet-Zugang. 41.500 Wohnsitze seien laut Präsident Illedits noch unversorgt. Die Internetverbindung in diesen Haushalten laufe mit weniger als 3 Megabit. „Durch die neu genehmigten Projekte, sind 9.500 Wohnsitze in Zukunft mit schnellen Bitraten ausgestattet“, so Präsident Illedits.

Auch die Wirtschaft profitiert

Man ist überzeugt, dass der Breitbandausbau auch den Wirtschaftstandort Südburgenland attraktiver machen werde. „Für mich als Betriebsansiedler ist das natürlich eine Möglichkeit mehr, um Betriebe hier ins Südburgenland locken zu können“, sagte Südburgenland-Manager Werner Unger.

Profitiert vom Ausbau des Breitbandinternets hat im Vorjahr die Gemeinde Olbendorf (Bezirk Güssing). „Die Menschen und die Firmen sind mit diesem schnellen Internet sehr glücklich“, sagte Bürgermeister Wolfgang Sodl (SPÖ). Bis Jahresende werden weitere Millionen für den Breitbandausbau ins Burgenland fließen. Damit können in den nächsten Jahren weitere zehn bis 15 Gemeinden mit dem schnellen Internet versorgt werden.