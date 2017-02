Badeunfall in Therme: Vierjähriger reanimiert

Ein Vierjähriger musste am Mittwoch in der Therme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) nach einem Badeunfall reanimiert werden. Der Bub war mit seiner Mutter und zwei Brüdern in der Therme und fiel in einem unbeobachteten Moment ins Wasser.

Laut Landespolizeidirektion kehrte die Mutter dem Kind kurz den Rücken zu. Als sie sich wieder nach dem Buben umdrehte, trieb er regungslos auf dem Wasser. Die 39-Jährige sprang sofort hinterher und zog ihn aus dem Becken.

Krankenschwester kam zur Hilfe

Eine Krankenschwester, die den Vorfall beobachtet hatte, führte sofort eine Reanimation durch. Bereits nach kurzer Zeit war das Kind wieder ansprechbar. Zur Beobachtung wurde der 4-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Familie stammt aus Salzburg.