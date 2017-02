Neue Heilquelle für Bad Sauerbrunn

In Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) wird im Frühjahr eine neue Quelle erschlossen. Danach muss die alte Quelle verschlossen werden. Was dazu führt, dass in dem Kurort eine Zeitlang kein Heilwasser zur Verfügung stehen wird.

Schon Ende März soll schweres Gerät im Kurpark anrollen. Zwischen dem Musikpavillon und den Tennisplätzen wird die neue Quelle erschlossen. Dieser Schritt sei notwendig geworden, um Bad Sauerbrunn auch in Zukunft mit ausreichend Heilwasser zu versorgen, so der Bürgermeister des Kurortes Gerhard Hutter von der Unabhängigen Liste Bad Sauerbrunn (LIBS). Die letzte Bohrung liege bereits 20 Jahre zurück.

1,2 Millionen Euro werden investiert

Die neue Quelle befindet sich in einer Tiefe von 125 Metern. Sie liegt damit 30 Meter tiefer als die jetzige Quelle. Sobald die neue Heilwasserquelle erschlossen ist, muss die alte versiegelt werden. Im Kurort werde es dann für etwa zwei Monate kein Heilwasser geben, so Hutter. Das werde vermutlich in den Monaten Mai und Juni der Fall. Für die Quellbohrung, den Umbau des Pavillons und für Marketingmaßnahmen seien 1,2 Millionen Euro veranschlagt, so der Bürgermeister.

