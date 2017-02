Betrüger legen Computer lahm

Die Polizei warnt vor betrügerischen E-Mails, mit dem Absender „Post.at“. Eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist Opfer eines solchen Betruges geworden. Ihr Computer ist seither unbrauchbar.

In dem E-Mail, das die Pinkafelderin auf ihren Firmencomputer bekam, stand im Betrefffeld „Lieferinformationen“. Die 45-Jährige öffnete blauäugig die Nachricht, weil sie glaubte, dass es um eine Postsendung ging. Sie wurde aufgefordert, einen Code einzugeben, um Einsicht in die Sendungsverfolgung eines Paketes zu bekommen. Nach einer weiteren Bestätigung erschien die Nachricht, dass ihr Computer nun gesperrt sei und für die Aufhebung der Verschlüsselung 399 Euro überwiesen werden müssen - und zwar in Form einer Internetwährung. Der Computer war ab diesem Moment unbrauchbar und musste neu aufgesetzt werden.

Polizei ermittelt

Polizeibeamte ermitteln nun wegen Internetbetrugs. Gleichzeitig warnt die Polizei eindringlich davor, derartige E-Mails zu öffnen und auf keinen Fall sollte man Aufforderungen nachkommen, die nach Codes oder Geldüberweisungen verlangen.