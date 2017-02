Ferienbeginn für mehr als 32.000 Schüler

Für 32.400 Schüler im Burgenland endet Freitagvormittag das erste Semester. Die Schulnachricht beschließt den ersten Durchgang des Schuljahres 2016/17.

Viele Schüler starten gleich von der Schule weg in den Schiurlaub, viele angehende Maturanten haben allerdings noch einiges zu erledigen. Viele der 1.522 potentiellen Maturanten in der AHS und BHS verpassen ihrer sogenannten vorwissenschaftlichen Arbeit den letzten Schliff. Diese Arbeit ist der erste Schritt zur Matura und muss bis 26. Februar abgegeben werden. Für die meisten anderen der 18.000 Schüler in den Volks-, Neuen Mittelschulen und Sonderschulenformen, sowie den etwa 14.000 Bundesschülern ist Entspannung vom Schulstress angesagt. Auch 2.600 Taferklassler schließen am Freitag ihr erstes Halbjahr ab.

Sinkende Schülerzahlen

Die Zahl der burgenländischen Schüler und Schulen sinkt weiterhin leicht, das wird bei näherer Betrachtung der historischen Schülerzahlen deutlich, die die Statistik Austrtia veröffentlicht: Das junge Bundesland Burgenland hatte im Schuljahr 1923/24 etwa 50.000 Schüler - heute sind es 32.400 in allen Schulformen des Landes. 1924 gab es 500 AHS-Schüler insgesamt, heuer gibt es allein mehr als 1.500 Matura Kandidaten.

Das Modell der Neuen Mittelschulen dürfte sich auch bewährt haben. Fast 7.000 Schüler besuchen die 41 Schulen dieses Modells. Anders sieht die Situation in den Polytechnischen Lehrgängen aus. Eingeführt wurde dieses Modell zur Vorbereitung auf die Lehrberufe vor 50 Jahren (1966/67) - damals mit 2.000 Schülern - heute sind es 402 im ganzen Burgenland.