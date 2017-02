Tischler trennte sich drei Finger ab

Ein 57-jähriger Tischler hat sich Montagfrüh bei einem Arbeitsunfall in einer Tischlerei im Bezirk Oberpullendorf drei Finger abgeschnitten.

Der Mann arbeitete laut Polizei an einer Kreissäge, als der Unfall passierte. Ein Arzt sowie ein First Responder versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Notarztes. Auch Beamte der Polizei Kobersdorf unterstützen die Ersthelfer. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei nahm das Arbeitsinspektorat Ermittlungen auf.