Bestatter warnen vor betrügerischen Mails

Die burgenländischen Bestatter schlagen Alarm: Unbekannte Betrüger verschicken in ihren Namen fingierte Rechnungen, die allerdings mit einem Computervirus infiziert sind.

Die Betrüger wenden sich per Mail an die Kosumenten. In der Nachricht ist ein Anhang mit einer fingierten Rechnung - und ein Virus, der den Computer lahmlegt. „Es sich um eine neue Finte von pietätlosen Betrügern handeln“, warnte der Innungsmeister der burgenländischen Bestatter, Franz Nechansky.

Aufgefallen sind die fingierten Rechnungen einem burgenländischen Bestatter. Der Fall wird nun von der Kriminalpolizei untersucht. Sollte jemand verdächtige Emails bekommen, ist es am besten, sich an die Polizei oder an die Bestattungsinnung zu wenden.