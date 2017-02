Radio Burgenland als klarer Marktführer

Der aktuelle Radiotest für das Jahr 2016 weist Radio Burgenland als klaren regionalen Marktführer im Burgenland aus. Radio Burgenland ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent das beliebteste Radioprogramm im Land.

Von 100 gehörten Radiominuten entfallen 35 auf Radio Burgenland. Bei Personen ab 35 Jahren erzielt Radio Burgenland einen Marktanteil von 42 Prozent. Dieser Wert ist mehr als viermal so hoch wie der Marktanteil aller österreichischen Privatradios im Burgenland zusammen.

Herics: „Dank an Hörerinnen und Hörer“

Dass die Hörerinnen und Hörer treu bleiben und Radio Burgenland vertrauen, sei sehr erfreulich, sagt Landesdirektor Werner Herics, er bedanke sich dafür. Der ORF Burgenland wird auch 2017 im gesamten Land unterwegs sein. Neu in diesem Jahr ist die „ORF Burgenland Bezirksrallye“, bei der die Medien des ORF Burgenland und die Menschen dahinter vorgestellt werden.

Sommerfeste und Blasmusik

Außerdem stehen die gut besuchten „ORF Burgenland Sommerfeste“ auch wieder fix im Veranstaltungskalender und werden in 13 Gemeinden stattfinden. Neu in diesem Jahr ist die Aktion „Radio Burgenland-Hits in Blech“, bei der alle Blasmusikantinnen und Blasmusikanten eingeladen sind, Radio-Burgenland-Hits im Blasmusik-Sound zu präsentieren.

Link: