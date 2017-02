Filmpreis für Barbara Eder aus Eisenstadt

Die gebürtige Burgenländerin Barbara Eder ist die große Gewinnerin des österreichischen Filmpreises. Ihr Kriegsreporterdrama „Thank You For Bombing“ wurde als bester Film ausgezeichnet.

Barbara Eders Film „Thank you for bombing“ konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und bekam vier Mal den österreichischen Filmpreis: bester Spielfilm, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Schnitt - mehr dazu in Filmpreis-Triumph für „Thank You For Bombing“. Barbara Eder führte nicht nur Regie, sondern zeichnet auch für das Drehbuch, des vom ORF kofinanzierten Films verantwortlich.

APA/Georg Hochmuth

In dem Film spielt Erwin Steinhauer einen Kriegsreporter, der in Afghanistan über den Krieg gegen die Taliban berichtet. In ihrer Dankesrede erinnerte sich Barbara Eder an die schwierigen Dreharbeiten in Afghanistan und Jordanien.

„Man kann so gut vorbereitet sein - wenn du in Ländern wie Afghanistan oder Jordanien drehst, bringt jeder Tag eine Überraschung, die nicht unbedingt vom Feinsten ist. und deshalb danke ich vor allem meinem Team“, so Eder.

Mehrfach ausgezeichnete Burgenländerin

Barbara Eder ist in Eisenstadt geboren, in Leithaprodersdorf und Seibersdorf aufgewachsen und in Eisenstadt in die Schule gegangen. Nach der Matura studierte die 40-jährige Regie an der Filmakademie Wien. Barbara Eder hat bereits mehrfach Preise für ihre Filme bekommen, darunter zum Beispiel den Max Ophüls Spezialpreis der Jury.

