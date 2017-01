Burgenland bei Singles im Mittelfeld

Etwa jeder vierte Burgenländer, jede vierte Burgenländerin ist Single. Das geht aus einer Untersuchung der Partneragentur „ElitePartner“ hervor. Demnach gaben im Burgenland 26 Prozent der Befragten an, alleinstehend zu sein.

Das Burgenland rangiert damit im Bundesländervergleich im Mittelfeld. Die meisten Singles gibt es in Wien, dort gaben vier von zehn Befragten an, derzeit alleinstehend zu sein.

Kürzere Beziehungen, spätere Heirat

Die Studienergebnisse zeigen bezogen auf ganz Österreich einen ausgeglichenen Anteil an männlichen und weiblichen Singles. Die höchste Single-Quote ist im Alter von 18 bis 29 zu finden (44 Prozent). „Die unter 30-Jährigen wollen sich heute später binden. Beziehungen werden kürzer, Trennungen häufiger. Geheiratet wird - wenn überhaupt - erst später. Karriere und Selbstverwirklichung stehen oftmals im Vordergrund“, so Diplom-Psychologin Lisa Fischbach.

Single-Knappheit bei den 30- bis 60-Jährigen

Die wenigsten Partnersuchenden gibt es im Alter zwischen 30 und 59 (24 Prozent). Ab 60 steigt die Anzahl der Singles wieder an: knapp jeder Dritte bestreitet den Alltag solo. „Das persönliche Empfinden von Zufriedenheit in einer Partnerschaft wird immer wichtiger. Sind im Alter Kinder oder gemeinsame Projekte nicht mehr beziehungsbestimmend, stehen Partnerschaften häufiger auf dem Prüfstand. Gerade Frauen machen den ersten Schritt, eine unerfüllte Beziehung zu verlassen. Durch viele Lebens- und Beziehungserfahrungen wissen gerade Ältere, was sie in einer zukünftigen Partnerschaft wünschen oder nicht mehr akzeptieren. Dadurch sind die Ansprüche an den potenziellen Partner häufig höher. Zudem gelingt es vor allem Frauen 60plus, auch als Single zufrieden zu leben“, so Fischbach.

Zur Studie

Die Studie im Auftrag der Online-Partneragentur ElitePartner wurde vom digitalen Markt- und Forschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt. Das Institut befragte im Dezember 2016 mittels Online-Interviews 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18-69 Jahren, darunter 440 Singles. Die Ergebnisse sind laut Auftraggeber repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung.