90 Jahre Schüsse in Schattendorf

Vor 90 Jahren ist es in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Schutzbund und Frontkämpfern gekommen. Auch ein Kind wurde von den Schüssen der Frontkämpfer getötet.

Das damalige Gasthaus Tscharmann in Schattendorf, heute eine Blumenhandlung, stand vor 90 Jahren im Mittelpunkt der Ereignisse. Nachdem es am 30. Jänner 1927 bereits zu mehreren Zusammenstößen zwischen Schutzbund und Frontkämpfern in Schattendorf gekommen war, zogen die Schutzbündler am Gasthaus Tscharmann vorbei. Es war damals bekannter Treffpunkt der Frontkämpfer.

Kind und Kriegsinvalide getötet

Einige Schutzbündler drangen in das Gasthaus ein, in dem sich die Frontkämpfer Johann Pinter sowie Josef und Hieronimus Tscharmann befanden. Die drei Männer verschanzten sich in einem Zimmer und schossen hinaus auf die Straße. Die Schüsse töteten den Schutzbündler und Kriegsinvaliden Matthias Csmarits aus Klingenbach und den erst sechsjährigen Schattendorfer Josef Grössing.

Hieronimus Tscharmann 1967 über die Schüsse „Was sollen wir machen? Die haben geschossen, jetzt haben wir halt auch geschossen. Wo wir hinschießen wissen wir ja nicht.“

94 Tote bei Demonstrationen gegen Urteil

Die drei Schützen standen im Juli 1927 in Wien vor Gericht und wurden schließlich freigesprochen. Das Urteil führte zu wütenden Protesten von Arbeitern. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Es gab 94 Tote. Im Zuge der Proteste wurde der Justizpalast in Brand gesteckt. Die Demokratie der Ersten Republik geriet ins Wanken, aber fallen wird sie erst später.

Erinnerung an damals

An die damaligen Ereignisse erinnert in Schattendorf eine Dauerausstellung. Eine Gedenktafel am Tatort sucht man vergeblich - auch fünf Jahre nach ihrer Ankündigung durch den damaligen Bürgermeister, Alfred Grafl. Der aktuelle Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ) möchte eine Gedenktafel oder Skulptur in Absprache mit den Familien der Schützen installieren.

Fünf Jahre später sagte der aktuelle Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ), dass eine Erinnerung „sicherlich" verwirklicht wird.

Die Tochter eines der damaligen Schützen hat nichts gegen eine Gedenktafel, sofern auf dieser Tafel auf eine geteilte Schuld des rechten und linken Lagers hingewiesen werde.

In Schattendorf erinnert man sich genau Gedenktafel hin oder her - ältere Schattendorf wissen auch so, wo die Schüsse gefallen sind.

Für die jüngere Generation in Schattendorf ist das Ereignis nicht mehr so präsent. Umso wichtiger sei es, die Erinnerung etwa mit Kranzniederlegungen an den Gräbern der damals Getöteten wach zu halten, hieß es in Schattendorf.