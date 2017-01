Verbotszone für Eissegler in Rust

Zum Schutz der Eisläufer hat die Freistadt Rust eine 200 Meter Verbotszone für Eiskiter, Eissegler und Eissurfer in der Ruster Bucht des Neusiedler Sees erlassen. Damit sollen Unfälle vermieden werden.

Bis zu 4.000 Menschen pro Tag waren am vergangenen Wochenende auf dem zugefrorenen See unterwegs. Mit der Verordnung will die Freistadt Gefahren vermeiden helfen.

Unfälle mit Eisläufern vermeiden

„Nachdem in den letzten Jahren das Eis weit nicht so schön, so dick und so lang war, ist das jetzt eine Premiere“, sagte Hubert Weidenbacher vom Ruster Magistrat. Um die Sicherheit der zahlreichen Eisläufer zu gewährleisten, sei diese Verbotszone analog zur Sommerverordnung erlassen worden, so Weidenbacher.

ORF

Eissurfer und Kitesurfer sind mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Sie sollen den Sport auf dem offenen See ausüben, wo weit weniger Eisläufer unterwegs sind. Die Verbotszone gilt für die Ruster Bucht und einen, der Bucht und Badehütten vorgelagerten, 200 Meter breiten Streifen, so Weidenbacher. Die Eissportler könnten ihr Sportgerät bis zur Grenze der Verbotszone schieben und dann auf der offenen Fläche surfen, ergänzte Weidenbacher.