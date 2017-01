Outlet: Neue Shops bringen neue Jobs

Im April sollen zu den bisher 140 Geschäften im Designer Outlet in Parndorf noch bis zu 25 neue dazukommen - inklusive 300 neue Arbeitsplätze. Schon jetzt ist das Outlet der größte private Arbeitgeber im Burgenland.

Über fünf Millionen Kunden - so viele wie noch nie - haben im letzten Jahr das Designer Outlet in Parndorf besucht. Im April werden wieder neue Shops aufsperren. Es ist schon das vierte Mal seit der Eröffnung 1998, dass das Outlet Center ausgebaut wird.

Jobmesse für Bewerber vor Ort

300 neue Arbeitsplätze sollen in etwa geschaffen werden. „Wir sind mitten in diesem Prozess und arbeiten sehr eng mit dem AMS zusammen. Wir werden am 2. Feber im Pannonia Hotel in Parndorf eine Jobmesse veranstalten, wo den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit geboten wird, die Marken kennenzulernen, sich zu bewerben und hoffentlich am Ende in Parndorf zu landen“, so Mario Schwann vom Designer Outlet Parndorf.

ORF

Weitere 450 Arbeitsplätze im Fashion Outlet

Statt 1.500 wie bisher, werden dann 1.800 Menschen im Designer Outlet beschäftigt sein. Fast die Hälfte der Mitarbeiter kommt aus dem Burgenland. Dazu kommen noch 450 Arbeitsplätze im Fashion Outlet, das vor einigen Jahren gleich daneben aufgesperrt hat und heuer auch ausgebaut wird. 15 neue Geschäfte kommen dazu.

ORF

Viele internationale Kunden

Die Kunden in Parndorf werden immer internationaler. Am meisten Geld geben Kunden aus China, Korea oder Russland aus. „Ich wollte mir Wien anschauen und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen shoppen“, erzählt eine Russin. „Wir fahren mehrmals im Jahr von den Niederlanden in den Kosovo und dann kommen wir jedes Mal hier vorbei - so etwas gibt es bei uns nicht“, so ein Niederländer. „Wir sind seit 2 Tagen auf Urlaub in Wien - und heute sind wir hierher gekommen“, berichtet ein Einkäufer aus Korea.

Internationale Kunden in Parndorf Eine Russin, ein Niederländer und ein Koreaner erzählen, warum sie zum Einkaufen nach Parndorf kommen.

Durch Veranstaltungen und die Zusammenarbeit mit Tourismuspartnern will man den Shopping-Tourismus weiter forcieren. Weitere positive Effekte auf den Umsatz erwartet sich das Designer Outlet übrigens auch durch neue Angebote in der Region - so soll in Parndorf heuer auch ein Kinocenter mit Gastronomie, Entertainmentmöglichkeiten und einem Fitnessstudio eröffnen.

Rekordjahr 2016 für McArthurGlen

2016 wurde in den Geschäften in Parndorf um zwölf Prozent mehr Geld ausgegeben als im Jahr davor. Es war ein Rekordjahr, sagt das Management von McArthurGlen, dem britischen Konzern, dem das Outlet Center gehört. Genaue Zahlen will man aber nicht nennen. McArthurGlen betreibt neben Parndorf noch 20 weitere Outlets in Europa und eines in Kanada.