Druckerei Leykam jetzt Teil eines Großkonzerns

Die Druckerei „Leykam Let’s Print“ mit Standorten in Neudörfl und Müllendorf hat mit dem britischen Konzern Walstead einen neuen Eigentümer. Walstead treibt damit seine Expansion in Mitteleuropa voran. Neudörfl ist dabei eine Schaltstelle für den Konzern.

„Leykam Let’s Print“ ist mit dem Eigentümerwechsel nun Teil eines international aufgestellten Konzerns. Vorher gehörte das Unternehmen mehrheitlich der Erste Bank und der Leykam Medien AG. Die Walstead-Gruppe wolle die Nummer Eins in Europa werden, so Leykam-Vorstandsvorsitzender Gerhard Poppe. Von Neudörfl aus sollen weitere Druckereien in Ländern wie Deutschland, Schweiz, Tschechien und Slowenien gekauft werden.

ORF

Investitionen in Maschinenpark

Die Leykam-Standorte Neudörfl und Müllendorf seien abgesichert, so Poppe. Für die insgesamt rund 370 Mitarbeiter in Neudörfl und Müllendorf ändere sich vorerst nichts. Am Standort Neudörfl werde heuer in den Maschinenpark investiert, da man einen neuen Großaufrag an Land ziehen konnte, so Poppe. Details dazu wollte er nicht bekannt geben.