Großbrand in Wimpassing

In einem Unternehmen für Lager- und Versandlogistik in Wimpassing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Sonntagvormittag in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. 13 Feuerwehren sind derzeit im Löscheinsatz.

Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte laut Landessicherheitszentrale um 10.37 Uhr. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen, weitere Personen seien nicht gefährdet, sagte Feuerwehrkommandant Peter Berghofer am späten Vormittag gegenüber dem ORF-Burgenland.

Seit Sonntagvormittag läuft der Großeinsatz der Feuerwehren in Wimpassing.

Der Brand sei großteils unter Kontrolle, sagte Günter Prünner von der Feuerwehr Steinbrunn am frühen Nachmittag. Eine Lagerhalle sei komplett abgebrannt und eingestürzt. Die zweite Halle stand zu Mittag noch in Vollbrand, so Prünner. Wie lange der Feuerwehreinsatz dauern wird, könne er noch nicht abschätzen.

15 Feuerwehren mit rund 40 Fahrzeugen

Aus dem Burgenland sind die Feuerwehren Wimpassing, Steinbrunn, Hornstein, Müllendorf, Neufeld, Loretto, Eisenstadt, Leithaprodersdorf, Stotzing, Kleinhöflein und Großhöflein sind im Einsatz.

Auch vier Feuerwehren aus Niederösterreich

Sie werden von vier Feuerwehren aus Niederösterreich (Wampersdorf, Ebreichsdorf, Pottendorf und Deutsch Brodersdorf) beim Löschen des Großbrandes unterstützt. Die Feuerwehr ist mit rund 40 Fahrzeugen im Einsatz.

Wasser aus der Leitha benötigt Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Für die Löscharbeiten werde auch Wasser aus der Leitha benötigt, hieß es Sonntagmittag.

In den Hallen seien vor allem Paletten und Papier gelagert worden, so Prünner. Dem verletzten Feuerwehrmann gehe es den Umständen entsprechend gut. Er habe eine Gehirnerschütterung erlitten, heißt es von der Feuerwehr.