Diebisches Duo in Untersuchungshaft

Die Polizei hat zwei Männer ausgeforscht, die im Burgenland und in Niederösterreich 66 Straftaten - zum Beispiel Fahrrad- und Werkzeugdiebstähle - begangen haben sollen. Die beiden Rumänen sind in Ungarn in Untersuchungshaft.

Die beiden Verdächtigen im Alter von 31 und 38 Jahren wurden in Ungarn wegen gleichartiger Delikte festgenommen. Die Polizei könne dem Duo Einbrüche, Diebstähle, Sachbeschädigungen und eine Urkundenunterdrückung nachweisen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Der Gesamtschaden wurde mit mindestens 64.000 Euro angegeben. Im Burgenland wurden fünf Straftaten in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und elf in Neusiedl am See verübt.

Ausweis und Handy am Tatort vergessen

Die Männer ließen an einem Tatort ein Handy und einen Ausweis zurück, dadurch kamen ihnen die Ermittler auf die Spur. Die Verdächtigen gingen vorwiegend in Gemeinden entlang der Westautobahn (A1), der Ostautobahn (A4) und der Wiener Außenring-Autobahn (A21) ans Werk. In Zusammenarbeit mit ungarischen Ermittlern wurden dem Duo unter anderem Eigentumsdelikte in Garagen, Gartenhäusern und Autos, Diebstähle von Fahrrädern aus unversperrten Garagen und Gartenhütten sowie von Werkzeugen und Maschinen nachgewiesen, hieß es am Samstag.