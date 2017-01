Ivanschitz wechselt zu Viktotria Pilsen

Jetzt ist es fix: Andreas Ivanschitz hat einen neuen Verein. Der Baumgartner wechselt zum tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen. Er soll vorbehaltlich der medizinischen Tests einen Vertrag über eineinhalb Jahre erhalten

Der 33-jährige ehemalige Teamkapitän befindet sich derzeit in Spanien. Dort ist die Mannschaft von Pilsen auf Trainingslager. Trainer der Viktoria ist der Ex-Rapidler Roman Pivarnik. „Wir haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir nach einem klassischen Zehner suchen. Andreas erfüllt unsere Vorgaben perfekt“, meinte Pivarnik in einem Statement des Vereins. Der tschechische Verein gab die Verpflichtung von Ivanschitz bereits via Twitter bekannt.

Viktoria Plzeň hlásí třetí posilu, přichází Andreas Ivanschitz. Více: https://t.co/aEC55xGDxO pic.twitter.com/eo1YNgFL2C — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 20. Januar 2017

Bisher spielte der Baumgartner in den USA bei den Seattle Sounders und wurde mit dieser Mannschaft als erster Österreicher Fußballmeister der nordamerikanischen Major League Soccer - mehr dazu Ivanschitz schreibt Geschichte. Sein Vertrag wurde danach aber nicht mehr verlängert