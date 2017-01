SPÖ Burgenland will weiblicher werden

Im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen heuer im Herbst wollen die SPÖ Frauen die Burgenländerinnen verstärkt motivieren, sich aktiv in die Kommunalpolitik einzubringen. Dazu findet Ende Jänner in Neutal einen Gemeinderätinnen-Kongress statt.

Derzeit gibt es in der SPÖ Burgenland zwei Landesrätinnen, acht Bürgermeisterinnen, 16 Vize-Bürgermeisterinnen und 363 Frauen im Gemeinderat. Geht es nach Frauenlandesrätin Verena Dunst sollen es noch mehr werden: „Wir wollen Mut machen, es ist an der Zeit, dass Frauen politisch noch mehr aktiv werden.“

Kongress am 27. Jänner

Sandra Meixner aus Steinberg-Dörfl im Bezirk Oberpullendorf ist ein Beispiel dafür. Die Kindergartenhelferin und zweifache Mutter engagiert sich seit Kurzem im Gemeinderat, weil sie in der Ortspolitik etwas bewegen möchte, wie sie sagt.

ORF

Für alle, die es Sandra Meixner nachmachen wollen, veranstaltet die SPÖ am 27. Jänner in Neutal den Gemeinderätinnen-Kongress. Dieser Kongress ist eine „offene Veranstaltung“ und richtet sich sowohl an aktive Politikerinnen als auch an Interessentinnen. Denn ein Ziel der SPÖ Burgenland ist es, jünger und weiblicher zu werden.