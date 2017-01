Pröll für Niessl verlässlicher Partner

Nachdem der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt hat, kam von Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) Lob für die langjährige Zusammenarbeit mit Pröll.

Für Landeshauptmann Niessl ist Erwin Pröll ein langjähriger, verlässlicher Partner mit Handschlagqualität. Man habe viele länderübergreifende Projekte umgesetzt. „Was mit ihm ausgemacht wurde, das hat gehalten“, so Niessl.

Auf die Frage, ob er selbst bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2020 nochmals antreten werde, meinte Niessl, dass es bis dahin noch einige Jahre seien. „Wir konzentrieren uns auf die Arbeit und lassen Spekulationen anderen übrig“, so Niessl.

Keine Stellungnahme zur Nachfolge

Ein knappes Jahr vor der Landtagswahl im März 2018 will Pröll nun alle Ämter zurücklegen. Zur Nachfolgefrage nahm er am Dienstag keine Stellung. Als Favoritin für seine Nachfolge gilt Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner - mehr dazu in Landeshauptmann Pröll tritt zurück.

Der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sagte, Pröll habe vieles getan und viel vorangebracht in seinem Land. „Da könnten sich andere - zum Beispiel sein burgenländischer Kollege - eine Scheibe anschneiden“, sagte Steiner. Er glaube nicht, dass Prölls Rücktritt mit der Kritik an seiner Privatstiftung zu tun habe, so der burgenländische ÖVP-Chef. Die Nachfolgefrage sei eine rein niederösterreichische Entscheidung.