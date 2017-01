Saison für Schilfschneider

Derzeit ist Hochsaison für die Schilfschneider am Neusiedler See. Die Erntemaschinen sind voll im Einsatz. Das Schilf ist in Deutschland und Dänemark sehr gefragt und wird hauptsächlich fürs Dachdecken verwendet.

Die Erntemaschine fährt gemächlich mit dem Kettenlaufwerk über den gefrorenen Neusiedler See. Die etwa drei Meter langen Schilfhalme werden geschnitten, geputzt und in Bündeln auf die Ladefläche geladen. Heuer haben die nordburgenländischen Schilfschneider großes Glück mit dem Wetter.

„Momentan haben wir sehr ideale Erntebedingungen. Der Schnee hat uns ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt ist das Eis nicht ganz so dick geworden, wie wir es gerne hätten, aber wir sind mit dem zufrieden, was wir haben“, sagte Erwin Sumalowitsch, Schilfschneider aus Podersdorf. In den letzten vier Jahren waren die Bedingungen nicht so ideal wie heuer.

Nur mehr eine Handvoll Schilfschneider

Rund um den Neusiedler See gibt es nur mehr eine Handvoll Schilfschneider. Erwin Sumalowitsch ist einer von ihnen. Er hat eine große Schilffläche zwischen Illmitz und Breitenbrunn gepachtet, wo er seit Dezember mit seinen Mitarbeitern Schilf erntet. Nach dem Schnitt wird das Schilf am Seeufer zwischengelagert, dann wird es sortiert und verkauft.

„Nachdem das Neusiedlersee Schilf ein sehr hochwertiges Schilf ist, wird es hauptsächlich zum Dachdecken benutzt - zum Beispiel in Deutschland, Holland, England“, so Sumalowitsch. Das Schilf mit der besten Qualität wird also hauptsächlich zum Dachdecken verwendet, die B-Ware - auch Industrieschilf genannt - kommt in Dämmplatten.

Erwin Sumalowitsch und seine Erntehelfer sind noch bis März am Ostufer des Neusiedler Sees unterwegs. Man hofft auf kaltes Wetter, denn wenn der See zugefroren ist, kommen die Schilfschneider leichter mit ihren Maschinen voran und können das Schilf problemlos ernten.