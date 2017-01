Polizei fahndet nach Einbrechern

Nachdem im August ein Mitglied einer Einbrecherbande in Neusiedl am See festgenommen werden konnte, sind seine Komplizen nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Mitte des vergangenen Jahres verübte die Einbrecherband mehrere Einbruchsdiebstähle in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Täter hatten es bei ihren Beutzügen zumeist auf Baustellen, Fahrzeuge sowie Keller und Tiefgaragen abgesehen. Bislang konnten der Bande bereist einige derartige Straftaten zugeordnet werden.

Landespolizeidirektion Burgenland

Mittäter weiter auf der Flucht

Im Oktober konnte schließlich ein Mitglied der Gruppe bei einem Einbruchsdiebstahl in Neusiedl am See gefasst und festgenommen werden. Seinen Mittätern gelang die Flucht, ein weiterer seiner Komplizen konnte jedoch ausgeforscht werden. Er ist laut Angaben seines Komplizen in der Slowakei und reist laufend unter falschem Namen und mit gefälschten Papieren nach Österreich ein, um weitere Straftaten zu begehen.

Die Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos bittet unter 053133/1130310 um Hinweise zu den Tätern. Diese nimmt auch jede andere Polizeiinspektion entgegen.

