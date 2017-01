Special Olympics: 18 Medaillen-Hoffnungen

Die Steiermark ist heuer Schauplatz der „Special Olympics World Winter Games 2017“. Das Burgenland wird dabei mit 18 Sportlerinnen und Sportlern aus dem Wohnheim Dornau in Neumarkt im Tauchental bei Stadtschlaining vertreten sein.

2.700 Athleten mit mentalen Beeinträchtigungen werden im März bei dem sportlichen Großevent an den Start gehen. Die burgenländischen Sportler wurden am Dienstagnachmittag in Neumarkt im Tauchental präsentiert.

ORF

Für das Burgenland seien die Special Olympics nicht nur eine große Bühne, es bestünden auch große Medaillen-Chancen, sagte Special-Olympics-Koordinator Heri Hahn. Das burgenländische Team sei schon seit Jahren mit bislang 17 Medaillen bei Weltspielen eine sehr erfolgreiche Delegation und auch heuer erwarte man wieder ein paar Medaillen.