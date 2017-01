Niessl stellt 2017 Gemeinden ins Zentrum

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Montagabend in Frauenkirchen seine schon zur Tradition gewordene Grundsatzrede zum Jahresbeginn gehalten. Er betonte dabei besonders den Stellenwert der Städte und Gemeinden.

Ohne den Einsatz der 171 Kommunen wäre die „einzigartige Entwicklung“ des Burgenlandes in den Bereichen Wirtschaft und Bildung niemals möglich gewesen, sagte Niessl. Er erinnerte an die 95-jährige Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich und an die schwierigen Anfangsjahre, als es ein Land ohne Städte und ohne Hauptstadt gewesen sei. Bis heute sei das Burgenland das „ländlichste“ Bundesland.

Gemeinden als Säulen der Gesellschaft

Mittlerweile seien die Wirtschafts- und Bildungsdaten des Burgenlandes die besten in Österreich, sagte der Landeshauptmann. Die Kommunen leisteten auch einen wesentlichen Beitrag im Sozial- und Gesundheitsbereich. Niessl würdigte die Beiträge und Leistungen der Gemeinden bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, der Kinderbetreuung und der Ortsbildpflege.

Mehr Geld durch neuen Finanzausgleich

Das Land Burgenland und die Gemeinden bekommen aus dem neuen Finanzausgleich insgesamt um 90,5 Millionen Euro mehr als bisher. Das zusätzliche Geld fließe vor allem in die Bereiche Gesundheit, Pflege, Soziales und Integration, so Niessl. Mit mehr als 4.100 Beschäftigten seien die Gemeinden ein bedeutender Arbeitgeber. Statt Kommunen zusammenzulegen, wolle man auch in Zukunft den Weg der Kooperationen in verschiedensten Bereichen gehen. Das Motto dabei laute „Zusammenarbeit statt Zusammenlegung“.