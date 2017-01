Burgenländerin Opfer von Internetbetrüger

Eine 56-jährige Burgenländerin wurde Opfer eines Internetbetrugs. Sie überwies einer Internetbekanntschaft zirka 2.000 Euro, wurde aber stutzig als er danach noch einen weit höheren Betrag forderte.

Im November 2016 lernte die Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See über eine Internetplattform einen 56-jährigen Mann kennen. Der US-amerikanische Staatsbürger gab an, dass er die Frau näher kennen lernen und sogar den Rest seines Lebens mit ihr verbringen wolle.

Der Mann bat die 56-Jährige um die Überweisung von etwa 2.000 Euro. Er sei im Afghanistan-Einsatz und habe dadurch keinen Zugriff auf sein Konto. Nachdem der Mann nach der erfolgten Überweisung noch weit mehr Geld forderte, kam das Opfer dem nicht mehr nach. Sie erstattete bei der Polizei Anzeige.