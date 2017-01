Welpen suchen Zuhause

Riesiger Ansturm auf das Tierschutzhaus Sonnenhof: Seit Mittwochvormittag läuft das Vergabeverfahren für jene mehr als 50 Hundewelpen, die im Herbst aus den Händen von Tierschmugglern gerettet werden konnten.

Die Welpen wurden in den vergangenen Monaten gepflegt und aufgepeppelt. Das Interesse an den putzigen Hundebabys ist gigantisch: Am Vormittag wurden die Telefonleitungen im Sonnenhof freigeschaltet - bereits in den ersten zwei Stunden gingen mehr als 100 Anrufe von Hundefreunden ein. Jeder der Anrufer möchte einem der Welpen ein neues Zuhause geben.

Termine, um Welpen kennenzulernen

„Mit den Interessenten wird ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart“, erklärte Wolfgang Böck vom Sonnenhof. „In diesem Gespräch besteht dann die Möglichkeit, den Welpen persönlich kennenzulernen. Es können dann alle wichtigen Themen und Fragen besprochen werden - bevor es zu einer Vergabe kommt“, so Böck.

Die gute Nachricht für alle Interessenten: Alle Tiere sind wohlauf und von gefährlichen Seuchen oder Krankheiten verschont geblieben. Lediglich ein Hund ist nach einer Tumorerkrankung gestorben. Dass so viele Tiere überlebt haben, ist eher ungewöhnlich. Als die damals sechs Wochen alten Hundebabys bei zwei Schmuggeltransporten am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in einem Auto entdeckt wurden, waren sie weder gechipt, noch war klar, ob sie krank waren.

Alle Welpen gesund und munter

Mittlerweile sind alle Welpen geimpft, entwurmt und von Flöhen befreit. Alle Tiere haben bereits einen Namen bekommen und fühlen sich pudelwohl. Damit das auch so bleibt, muss jeder, der sich für die Hunde interessiert, auch ein entsprechendes Auswahlverfahren absolvieren.

