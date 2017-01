Baumgartner soll Klassenerhalt sichern

Der SV Mattersburg geht mit einem neuen Chef-Trainer in die restliche Saison. Nach dem schlechten Abschneiden im Herbst soll Gerald Baumgartner als Nachfolger von Ivica Vastic für neuen Schwung - in erster Linie aber den Klassenerhalt in den Bundesliga sichern.

Der SV Mattersburg startet am Dienstag in die Vorbereitung - und das mit einem neuen Trainer. Gerald Baumgartner wird am Dienstagnachmittag die erste Trainingseinheit des Tabellenletzten leiten.

„Wir müssen mehr Selbstvertrauen aufbauen. Ich lege viel Wert darauf, dass die Mannschaft ein gutes Team bildet. Man kann als Trainer von außen einwirken, aber auch die Spieler sind gefragt. Wir werden in der kurzen Vorbereitung intensiv mit ihnen arbeiten und versuchen vom Start weg bereit zu sein die Aufgabe Klassenerhalt anzugehen“, so Baumgartner.

Kaderveränderungen noch nicht fix

Nach drei Jahren mit Ivica Vastic entschied sich die Mattersburger Vereinsführung für einen neuen Weg. Ob auch Kaderveränderungen bevorstehen, ließ Baumgartner noch offen. „Der größte Wunsch ist einmal, dass alle Spieler fit werden und wir mit dem vollen Kader in die Vorbereitung starten können. Wir werden uns in den nächsten Wochen anschauen, wo vielleicht die eine oder andere Kaderposition zu verändern ist. Dann werden wir sehen mit welchem Kader wir in die Meisterschaft reingehen“, sagte Baumgartner.

Plätze wettmachen

Der 52-jährige Salzburger soll Mattersburg zum Klassenerhalt führen. Laut dem Sportchef des SVM, Franz Lederer, stand Baumgartner schon vorher einmal auf der Wunschliste des Klubs stand, aber jetzt sei er frei gewesen, daher habe sich der Verein entschieden nun eine andere Linie einzuschlagen.

Vier Punkte fehlen derzeit auf St. Pölten und somit auf einen Nicht-Abstiegsplatz. „Wir haben leider die schlechteste Ausgangsposition, aber wir wollen so schnell wie möglich vom zehnten Platz weg und den einen oder anderen Klub überholen. Es wird sehr wichtig sein, dass der Start entsprechend positiv ist“, so Baumgartner. Die Meisterschaft in der Bundesliga beginnt am 11. Februar - der SV Mattersburg hat dann den Tabellen-Dritten Sturm Graz zu Gast.

