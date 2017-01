Gerald Baumgartner neuer SVM-Trainer

Trainer-Wechsel beim SV Mattersburg: der Tabellenletzte hat sich von Ivica Vastic getrennt, mit dem in der Saison 2014/2015 der Wiederaufstieg in die Fußball Bundesliga gelungen war. Nachfolger von Vastic ist Gerald Baumgartner.

Es ist seit spätestens Ende des Herbstdurchganges klar: Beim SV Mattersburg wird es zu Veränderungen kommen. Ivica Vastic, mit dem in der Saison 2014/2015 der Wiederaufstieg in die Fußball Bundesliga gelungen war, schaffte in den 20 Runden des Herbstdurchganges nur drei Siege und fünf Unentschieden mit den SVM, womit die Mattersburger als Letzter - vier Punkte hinter Aufsteiger Sankt Pölten - in die Winterpause gingen.

Jetzt erfolgte die erwartete Trennung. Für neuen Schwung soll Gerald Baumgartner sorgen. Der 52-Jährige Salzburger war bis Juni 2016 bei Austria Salzburg tätig. Davor betreute er - unter anderen Vereinen - auch die Wiener Austria und den damaligen Erste-Liga-Verein Sankt Pölten.

GEPA pictures/ Christian Ort

Erstes Training Dienstagnachmittag

Seinen größten sportlichen Erfolg hatte Baumgartner mit dem FC Pasching: Der Regionalliga-Club gewann - als erster österreichischer Drittligist überhaupt - 2013 den Österreichischen Fußball-Cup und qualifizierte sich damit für die Teilnahme an der Europa League.

Trainings-Auftakt beim SV Mattersburg ist Dienstagvormittag mit medizinischen Tests, am Nachmittag findet das erste Teamtraining unter den neuen Trainer statt. Erster Gegner in der Frühjahrsmeisterschaft ist am 11. Februar der Bundesliga-Tabellendritte Sturm Graz.