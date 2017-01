Baum durch Rakete in Pinkafeld in Brand

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) wurde schon eine halbe Stunde nach Neujahr die Feuerwehr zu ihrem ersten Einsatz im Jahr 2017 alarmiert. Insgesamt wurde die Feuerwehr im Burgenland zehn Mal wegen kleinerer Heckenbrände alarmiert.

Vermutlich aufgrund einer Silvesterrakete war ein Nadelbaum in einem Garten in Pinkafeld in Brand geraten. Da der Baum beim Eintreffen der Einsatzkräfte nur mehr gloste und rauchte wurde beschlossen, mit einer Kübelspritze die Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die 14 Mitglieder der Feuerwehr waren circa eine Stunde im Einsatz.

Österreichweit viele Brände und Verletzungen

Mit vielen Veranstaltungen und Feiern hat Österreich das neue Jahr begrüßt. Gröbere Zwischenfälle blieben dabei zwar aus, Unfälle mit Böllern, Brände und andere Notfälle hielten Einsatzkräfte zu Silvester vielerorts dennoch auf Trab. Besonders sensibilisiert war die Polizei heuer beim Thema sexuelle Übergriffe, vereinzelte Fälle wurden angezeigt - mehr dazu in Silvesterbilanz: Viele Brände und Verletzungen.