Golser Chef-Dekorateur bei Neujahrskonzert

Wenn Gustavo Dudamel am Sonntag das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigiert, wird der Musikvereinssaal festlich mit Blumen geschmückt sein. Ein gebürtiger Golser hat die Floristen der Wiener Stadtgärten koordiniert.

Bis die Blumenpracht im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins erstrahlt, wird hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Bereits seit elf Jahren koordiniert der aus Gols stammende Florist Lorenz Pridt die aufwändige Blumendekoration. Heuer hat Pridt Nelken, Rosen, Lilien und Amaryllis ausgewählt. Die Blumen müssen fünf bis sechs Tage halten: „Das ist auch ein Stress für die Blumen. Als exotische Sorten haben wir Bananenblüten, Früchte dazu, Strelitzien - Blumen, die aus der Karibik kommen.“

ORF

Die komplette Farbpalette abgedeckt

Die Wiener Stadtgärten sind zum dritten Mal in Folge für die Blumendekoration für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zuständig. Heuer soll bei der Farbgestaltung die ganze Farbpalette abgedeckt werden: „Von hellen Zartrosatönen über Lachstöne, aber auch Blau, Grün, Weiß, Cremetöne und ein paar kräftig pinke Farbakzente sind dabei“, so Karl Hawlicek von den Wiener Stadtgärten.

zurück von weiter

Herausforderung für Blumen und Floristen

Die rund 30.000 Blüten mussten neben der Generalprobe auch drei Konzerte überstehen. Da bedarf es viel Erfahrung und Fachkenntnis, auch schon bei der Auswahl der Sorten. „Wir Pflegen die Blumen sechs Tage lang. Sie werden geputzt, gut gewässert - damit sie den Stress hier im Haus gut aushalten“, so Florist Pridt.

15 Personen, sieben Floristen und einige freiwillige Helfer geben ihr Bestes. Einer davon ist Martin Pridt aus Gols, der Bruder des Koordinators. Er hilft zum sechsten Mal mit: „Das Besondere ist immer, dass man in so kurzer Zeit etwas irrsinnig schönes schafft, das dann die ganze Welt sieht.“

ORF

Das Neujahrskonzert wird in all seiner musikalischen und floralen Pracht vom ORF für 50 Millionen Zuseher in die ganze Welt übertragen.