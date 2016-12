Großbrand in Illmitzer Tischlerei

Ein Brand in einer Tischlerei in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) hat Freitagabend zu einem Großeinsatz für drei Feuerwehren geführt. Eine besondere Herausforderung stellte die starke Rauchentwicklung dar.

Neben der Feuerwehr Illmitz wurden auch die Feuerwehren Apetlon und Frauenkirchen alarmiert. Wegen der starken Rauchentwicklung waren mehrere Atemschutztrupps zur Lokalisierung des Brandherds und zur Brandbekämpfung erforderlich. Durch die rasche Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen auf den gesamten Gebäudeteil beziehungsweise den Dachstuhl verhindert werden.

Peter Kettner von der Feuerwehr Illmitz schildert den Einsatz

Feuerwehr Illmitz

Defektes Elektrogerät möglicher Auslöser

Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden, sagte Peter Kroiss vom Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See. Insgesamt waren 75 Feuerwehrmitglieder und zehn Fahrzeuge im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Laut ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein defektes Elektrogerät Feuer gefangen haben.