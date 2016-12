Sport 2016: Bronze-Jubel und EM-Schmerz

Das Sport-Jahr 2016 war geprägt von zwei Großereignissen: der Fußball-Europameisterschaft im Juni und den olympischen Sommerspielen in Rio im August. In Rio verhindern zwei Segel-Burgenländer eine Medaillen-Nullnummer Österreichs.

Die Euphorie in Österreich war vor der Fußball-EM in Frankreich im Juni aufgrund des Erfolges des österreichischen Nationalteams groß. Umso größer war die Ernüchterung danach, denn mit nur einem Punkt und nur einem Tor in drei Spielen scheiterte das österreichische Nationalteam bereits in der Vorrunde. Man habe es ganz einfach nicht zusammengebracht die Leistung am Punkt zu bringen. Man habe alles rausholen wollen und das sei leider nicht gelungen, sagte Kapitän Christian Fuchs, der nach der EM seine Nationalteamkarriere für beendet erklärte - mehr dazu in Christian Fuchs beendet Nationalteamkarriere.

Heimisches Segel-Duo holt einzige Medaille in Rio

Zweites großes Thema aus sportlicher Sicht waren auch die olympischen Spiele im brasilianischen Rio. Zwei Segel-Burgenländer bewahrten Österreich dabei vor einer Medaillen-Nullnummer - mehr dazu in Olympia: Bronze für Segler. Thomas Zajac vom burgenländischen Yachtklub und Tanja Frank von Union Yachtklub Neusiedler See steuerten ihren Nacra17-Katamaran zur Bronze-Medaille.

„Ein Kindheitstraum wurde wahr“ ORF-Burgenland-Sportreporter Michael Guttmann spricht mit Thomas Zajac über den Medaillenerfolg und die Zukunft.

Diese Medaille sei ein Kindheitstraum und die Belohnung für die harte Arbeit der letzten Jahre, sagte Thomas Zajac. Das Duo trennte sich nach der erfolgreichen Olympia-Kampagne - mehr dazu in Segler Zajac/Frank Mannschaft des Jahres. Das Vier-Siebziger-Duo Schmid/Reichstädter vom Yachtklub Breitenbrunn segelt auf Platz acht. Sven Reiger aus Weiden segelte bei den Paralympics im September auf Platz 11 seiner Bootsklasse. Tennisprofi David Pichler stürmt mit neun Turniersiegen im Doppel auf Platz 261 der Weltrangliste.

Auf und Ab beim SV Mattersburg

In der Fußball-Bundesliga geriet der SV Mattersburg im Frühjahr noch in Abstiegsgefahr. Nach einem 1:1 bei Sturm in der vorletzten Runde wurde der Klassenerhalt aber fixiert. Die Leistungen in der neuen Saison bei Mattersburg waren aber nicht viel besser.

Nach nur 14 Punkten aus 20 Spielen im Herbst überwintert Mattersburg auf dem letzten Tabellenplatz - mehr dazu in SVM hofft auf Ende der Pechsträhne. Es sei überhaupt noch nichts verloren, aber nun müsse sich jeder bewusst sein, dass man in der Vorbereitung hart arbeiten müssen, so Stürmer Patrick Bürger. Trainer bleibt vorerst Ivica Vastic - mehr dazu in Lederer: Vorerst kein Trainerwechsel.

zurück von weiter

Ein großer Fußball-Burgenländer sagte im Jahr 2016 Adieu. Im März erklärte Martin Stranzl nach 17 Profijahren und 57 Länderspielen seinen Rücktritt - mehr dazu in Martin Stranzl beendet seine Karriere. Er freue sich auf die bevorstehende Zeit danach, aber der Abschied sei sehr schwer, sagte Stranzl. Andreas Ivanschitz hingegen gewann im Dezember die Major League Soccer mit den Seattle Sounders - mehr dazu in Ivanschitz schreibt Geschichte. Sein Vertrag dort wurde vorerst aber nicht verlängert. Im Burgenland wurde Ritzing Herbstmeister in der Regionalliga Ost. In der Burgenlandliga holte Eberau im Juni zwar den Meistertitel, wollte aber, wie alle anderen Klubs, nicht aufsteigen.

Oberwart Gunners als Doppelsieger

Aufregend verlief auch das heurige Basketball-Jahr. Für die positiven Schlagzeilen sorgten vor allem die Oberwart Gunners. Es gelang der Cup-Sieg im Jänner und der zweite Meistertitel Anfang Juni im Finale gegen Wels - mehr dazu in Gunners feiern Meistertitel und Cupsieg. Am Anfang der Saison sei dieses Ergebnis unvorstellbar gewesen, aber man habe die Ziele verfolgt und sei am Ende erfolgreich gewesen, so Kapitän Jason Johnson, der danach seinen Rücktritt erklärte. Auch im Europe Cup im Herbst machte Oberwart gute Figur und kam eine Runde weiter - mehr dazu in Basketball: Oberwart im Europacup weiter.

Endgültiges Aus für Güssing Knights

Negativ-Schlagzeilen machte jedoch der zweifache Meister aus Güssing. Zu hohe Schulden und ein Insolvenzverfahren führten im Frühjahr zur Einstellung des Spielbetriebs - mehr dazu in Aus für Güssing Knights. Die Causa Güssing sei nun endgültig beendet. Aufgrund dessen, was an Infomrationen bereitgestellt worden sei, habe der Masseverwalter mitgeteilt, dass das Unternehmen zu schließen sei, so Liga-Präsident Karl Schweiztzer. Der Nachwuchs wurde in Kooperation mit dem Klub in Jennersdorf weitergeführt.

Wiesberger und Trimmel feiern Erfolge

Golfprofi Bernd Wiesberger schaffte es beim Olympia-Comeback der Sportart Golf immerhin auf Platz 11 - mehr dazu in Golf-Comeback bei Olympia: Wiesberger dabei. Der Oberwarter zündete erst danach den Turbo auf der European-Tour. Dort schaffte er zwei zweite und vier weitere Top-Ten-Platzierungen. Wiesberger beendete das European-Tour-Jahr auf Platz neun der Preisgeldrangliste - mehr dazu in Wiesberger 40. Platz auf Weltrangliste.

Kickboxerin Nicole Trimmel krönte ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss im Knie mit EM-Gold im Vollkontakt im November - mehr dazu in Trimmel will Titel verteidigen. Dieser Titel zähle doppelt, denn 2015 habe sie einen Kreuzbandriss erlitten. Am Ende dann als Sieger dazustehen sei natürlich eine ganz tolle Erfahrung, sagte Trimmel.

Erfolgreiche Wintersportler

Auch im Winter waren Burgenlands Sportler heuer präsent. Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits kam beim Weltcup in Bad Gastein auf Platz zwei und kämpfte in der neuen Saison mit Verletzungspech - mehr dazu in Wieder Verletzungspech für Julia Dujmovits. Marco Rangl aus Eisenstadt schob den Vierer-Bob von Benjamin Maier zu EM-Silber und WM-Platz fünf - mehr dazu in Rangl im Vierer-Bob weiter auf Erfolgskurs. Dazu kamen im Jahr 2016 noch zahlreiche Erfolge in anderen Sportarten wie etwa im Grasski, Bogenschießen, Reitsport oder Inlineskaterhockey.

Links: