Burgenland teilweise „Winterwunderland“

Mit Regen hat der Mittwoch gestartet. In höheren Lagen wie auf der Rosalia hat es hingegen kräftig geschneit. Dort ist alles weiß verpackt. In Bernstein kam es auf der verschneiten Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall.

Auf der Rosalia wurden heute Kinderwünsche war. Während es in weiten Teilen des Burgenlandes regnete, hat es in höheren Lagen geschneit und das sehr zur Freude der Kinder, denn endlich kann auch im Burgenland in den Weihnachtsferien gerodelt werden.

Nicolas Knotzer

Nicolas Knotzer

Unfall mit Kleinlastwagen

In Bernstein Richtung Redlschlag geriet ein Kleinlastwagen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich im Straßengraben. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst aus dem Transporter befreien.

Feuerwehr Bernstein

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und führte die Fahrzeugbergung durch. Nach circa 1,5 Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wurde wieder hergestellt.