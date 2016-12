Explosion bei Brand verhindert

Am Sonntagnachmittag ist in einer Waldhütte in Schmiedrait (Bezirk Oberwart) ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine Gasflasche aus der Hütte bergen und so eine Explosion verhindern.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand der Waldhütte alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz wurde die Gasflasche aus der Hütte geholt, um eine Explosion zu verhindern.

Feuerwehr Bad Tatzmannsdorf

Löschwasserversorgung als Herausforderung

Eine besondere Herausforderung stellte die schlechte Wasserversorgung am Einsatzort dar. Im Umkreis befand sich kein Hydrant, sodass die Feuerwehr die Löschwasserversorgung mit Tankwagen und umfunktioniertem Güllewagen bereitstellen musste.

Feuerwehr Bad Tatzmannsdorf

Vier Feuerwehren im Einsatz

Nach knapp vier Stunden war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr hielt jedoch die ganze Nacht Brandwache. Insgesamt waren vier Feuerwehren (Aschau, Schmiedrait, Bad Tatzmannsdorf, Oberschützen) mit 50 Mitgliedern im Einsatz. Nach der Brandursache wird nun ermittelt.