Das war „Licht ins Dunkel“ 2016

Seit 1973 ist „Licht ins Dunkel“ Teil des Weihnachtsprogramms des ORF. Auch heuer wieder stand der 24.Dezember im Zeichen des Spendenmarathons. Im Burgenland haben alleine Großspender fast 230.000 Euro abgeliefert.

Seit 1978 wird live im Fernsehen gespendet, gesungen und geredet. Heuer stand Chormusik aus dem Burgenland im Mittelpunkt. „Das Burgenland hat eine lange Chortradition. Das sorgte dafür, dass wir ein sehr buntes Programm gehabt haben“, sagte Moderatorin Elisabeth Pauer. Sie hat gemeinsam mit Sänger Michael Hoffmann „Licht ins Dunkel“ moderiert.

Treffpunkt für alle, die helfen möchten

„Licht ins Dunkel“ war auch in diesem Jahr Treffpunkt für all jene, die helfen können. Mit dabei war unter anderem Andreas Liegenfeld vom Weinquartett Donnerskirchen: „Interessant ist, dass auch unsere jungen Nachfolger in den Familien helfen wollen. Wir alle wissen, dass das Geld hier gut aufgehoben ist.“

Ähnlich klingt das auch bei BVZ-Chefredakteur Max Stefanitsch:"Wir setzen uns für diese Sache ein, weil wir an diese Sache glauben. Die Verbindung mit dem ORF Bugenland gibt uns viel Vertrauen."

Kleines Bundesland, das Großes leistet

Am 24.Dezember wurde die mittlerweile 44. Ausgabe von „Licht ins Dunkel“ ausgestrahlt. Koordinatorin für das Burgenland ist Doris Wagner. Sie werde von anderen Bundesländer-Koordinatoren beneidet, „weil es das Burgenland als kleinstes Bundesland schafft, so Großes zu leisten.“

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits und Superintendent Manfred Koch wollten an das Wesentliche des Weihnachtsfestes erinnern. „Der Friede muss bei uns Zuhause beginnen. Ohne Hausfrieden gibt es keinen Nachbarschaftsfrieden - und wahrscheinlich auch keinen Weltfrieden. Deshalb muss ein jeder von uns bei sich selbst beginnen“, so Bischof Zsifkovits. „Dort, wo Menschen die Not Anderer wahrnehmen und helfen, ist Hoffnung da. Wir brauchen diese Hilfe - und hier kommt sie auch zum Ausdruck“, meinte Superintendent Koch.

Gut für Weihnachtsstimmung

„Licht ins Dunkel“ bedeutet nicht nur Helfen - es eignet sich laut Michael Hoffmann auch gut dafür, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. „Heuer mit den Chören war das besonders toll“, so der Moderator der Sendung.

Caritas-Chor Burgenland Gesungen wird „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Einer der „Licht ins Dunkel“-Höhepunkte war der eigens gegründete Caritas-Chor Burgenland. Er besteht aus Mitgliedern von Altenwohnheimen, Flüchtlingshäusern, Kindergärten und Caritas-Organisationen. Verschiedene Menschen feierten so vereint ein friedliches Weihnachtsfest.