9.000 Euro für junge Sporttalente

Die Apotheke in Siegendorf hat dieser Tage ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde dem Sportpool Burgenland, der junge Sportlerinnen und Sportler fördert, ein Spendenscheck im Wert von 9.000 Euro überreicht.

Die Apotheke in Siegendorf wird seit dem Unfalltod ihres Gründers Hans Tesar heuer im Juni von seinen beiden Töchtern geführt. Tesar war in seiner Jugend erfolgreicher Leichtathlet. Auch als Fußball- und Handballtrainer war er aktiv, später war er leidenschaftlicher Segler. Es sei ihm immer ein Anliegen gewesen, junge talentierte Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen, so seine Töchter. Deshalb habe man sich entschieden, das im Zuge seines Begräbnisses gespendete Geld dem Sportpool Burgenland zur Verfügung zu stellen.

Landesmedienservice Burgenland

Der Sportpool Burgenland ist seit 15 Jahren eines der wichtigsten Förderinstrumente im burgenländischen Sport. Mittlerweile werden 44 junge Sporttalente vom Sportpool unterstützt. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) ist Ehrenpräsident.