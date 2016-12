Frau lebte zwei Tage neben toter Mutter

Zu einem tragischen Fall ist es in Oberwart gekommen: Eine autistische 51-jährige Frau lebte offenbar zwei Tage lang neben ihrer toten Mutter. Die 71-jährige Frau soll in der Wohnung gestürzt sein und einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben.

Am Sonntagvormittag wurde das Rote Kreuz zu einem Notfall in Oberwart gerufen. Das Einsatzteam fand eine 71-jährige Frau, die offenbar bereits seit zwei Tagen tot ist. Ebenfalls in der Wohnung ist die 51-jährige autistische Tochter. Sie lebt von Montag bis Freitag in einer betreuten Wohneinrichtung in Pinkafeld und verbringt nur die Wochenenden bei ihrer Mutter in Oberwart.

Am Freitag dürfte die Mutter gestürzt sein und nach diesem Sturz an einem Herz-Kreislauf-Stillstand gestorben sein. Sie lag im Gang der Wohnung. Ihre Tochter konnte ihr auf Grund ihrer Behinderung nicht helfen. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einer Bekannten der Familie, die am Sonntag zufällig mit der autistischen Frau telefoniert hat. Die 51-jährige Frau wurde im Zuge des Einsatzes des Roten Kreuzes abgeholt und in ihrer betreuten Wohneinrichtung in Pinkafeld versorgt.