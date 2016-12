Necta: Erfolg mit Programm für Großküchen

„Necta“, ein Softwareunternehmen in Pinkafeld, ist Marktführer in Österreich. Es hat ein Programm für Großküchen entwickelt, das sich erfolgreich im deutschsprachigen Raum verkauft. Künftig soll es in ganz Europa vertrieben werden.

Die Kunden von Necta sind Gasthäuser, Hotels, Altenheime, Schulen und Betriebsküchen. Sie verwenden ein Programm, das die Abläufe in Großküchen vereinfacht und unter anderem auch den gesamten Einkauf der Zutaten steuert. Es gibt außerdem Antworten auf Fagen wie: Welche Lebensmittel werden benötigt, um eine bestimmte Anzahl von Gerichten zu kochen und wo können diese Zutaten kostengünstig gekauft werden?

„Unsere Kunden kochen, verkaufen das Essen, das sind die Dinge, die sie gerne machen. Wir haben die Philosophie, dass wir unseren Kunden die lästigen Arbeiten, die sie nicht gerne machen - irgendwelche Bestellungen, Preisvergleiche, Controlling, Warenwirtschaft - abnehmen“, sagt Reinhold Fenz, Gründer und Geschäftsführer von Necta.

ORF

Expansion wird angestrebt

Das Programm wird ständig verbessert und an Kundenwünsche angepasst. Für die Nutzung benötigt der Kunde nur einen Internetzugang. Erfolgreich verkauft wird das Programm in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Necta will weiter expandieren, sagt der zweite Geschäftsführer, Johann Steszgal.

ORF

HTL als Mitarbeiterschmiede

Die Mitarbeiter holt sich Necta überwiegend von der HTL in Pinkafeld. Der Standort sei ideal, sagt Johann Steszgal.

Gegründet wurde das Unternehmen 2002. Beteiligt ist neben den beiden Geschäftsführern auch der Athena-Fonds, hinter dem burgenländische Geldgeber stehen.