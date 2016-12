Deniz Sözen: Anderswo und Hier

Bei der Ausstellung „Anderswo und Hier“ in der burgenländischen Landesgalerie stellt unter anderem Deniz Sözen aus. Sie hat einen türkischen Vater, ist im Burgenland und in der Türkei aufgewachsen und lebt in London.

Mit dieser Vita ist sie die Personifizierung von „Anderswo und Hier“. Auf Besuch in Eisenstadt hat sie vor kurzem bei ihrer Installation in der Landesgalerie vorbeigeschaut. Die dort ausgestellte Arbeit heißt „Mein fliegender Teppich“. „Ich sehe Teppiche als Metapher für Migration. In der Zeichnung spiegelt es sich wieder, dass ich und meine Familie früher in Österreich und der Türkei viel umgezogen sind“, so Sözen.

Doktorat in London

Auch andere Arbeiten der Künstlerin stehen meist in Verbindung mit Videos oder Live-Performances. Vergangenen Sommer hat sie in Wien ein Projekt über die Kulturgeschichte und koloniale Vergangenheit des Kaffees entwickelt. Ausfluss sind auch die von ihr gestalteten Tassen für türkischen Kaffee.

Zur Zeit lebt Deniz Sözen in London, dort hat sie ein Doktoratsstipendium an der University of Westminster. Ganz nach dem Motto der aktuellen Ausstellung ist die ehemalige Burgenländerin mit der multikulturellen Herkunft überall ein bisschen zu Hause: Anderswo und Hier.