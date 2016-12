Premiere: Regierung tagte in Jennersdorf

Eine politische Premiere gab es in am Dienstagnachmittag in Jennersdorf. Erstmals fand dort eine Sitzung der Landesregierung statt. Auch einige Beschlüsse wurden gefasst - etwa, dass die Polizei technisch aufgerüstet wird.

Die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf ist zwar noch Großbaustelle, dennoch versammelte sich drinnen die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung in Jennersdorf. 40 Akten wurden bei der Premiere der Regierungssitzung in Jennersdorf behandelt. Nach einer guten Stunde war alles erledigt, dann trat die Regierungsspitze vor die Medien.

ORF

„Gelebte Bürgernähe“

Mit „Regierung vor Ort“ wolle man ein Zeichen gelebter Bürgernähe setzen, denn die wohnortnahe Verwaltung sei der Burgenländischen Landesregierung besonders wichtig, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) nach der Sitzung. Daher werde die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf derzeit auch generalsaniert.

„Wir investieren aktuell 3,4 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Bezirkshauptmannschaft. Wir haben 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, dass Investitionen immer ein sichtbares Zeichen dafür sind, dass dieser Standort attraktiviert und ausgebaut und nicht geschlossen wird“ so der Landeshauptmann. Und das gelte auch für alle übrigen Bezirkshauptmannschaften im Land.

ORF

Drogentest-Geräte für Polizei

Die Regierung hat in Jennersdorf außerdem beschlossen, die Polizei für ihre Kontrolltätigkeit technisch aufzurüsten. „Die Polizei bekommt neue Waagen für Lkw-Kontrollen, die sind sozusagen schon ins Mittelalter gekommen - und neue Alkotest-Geräte. Und was wir noch vorhaben ist, dass die Polizei - und das wird auch erstmalig sein - Drogentest-Geräte bekommen wird. Die Polizei wird im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, Drogentests durchzuführen“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

ORF

S7-Bau soll 2017 beginnen

Und was den geplanten Bau der S7 im Südburgenland betrifft, gab sich Landeshauptmann Hans Niessl zuversichtlich. „Der Infrastrukturminister und auch die Vertreter der Asfinag haben zugesagt, dass die Ausschreibung der Bauarbeiten über den Winter erfolgt und dass im nächsten Jahr mit dem Bau auch in entsprechender Form begonnen wird“, so Niessl.

Die nächste Regierungssitzung außerhalb des Eisenstädter Landhauses findet voraussichtlich Ende Jänner in Mattersburg statt.