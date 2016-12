Endergebnis: Briefwähler für Van der Bellen

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) verkündet um 13.00 Uhr das vorläufige Endergebnis der Hofburg-Stichwahl inklusive Briefwahl. Fest steht: Alexander Van der Bellen hat bei der Briefwahl überraschend stark abgeschnitten.

Alexander Van der Bellen steht endgültig als neuer Bundespräsident fest. Mit der Auszählung der Briefwahl-Stimmen, die Dienstagvormittag abgeschlossen wurde, baute er den Vorsprung gegenüber seinem Kontrahenten Norbert Hofer noch einmal deutlich aus - mehr dazu in Endergebnis: 53,79 Prozent wählten Van der Bellen.

Van der Bellen profitiert durch Briefwahl

Inoffiziell kommt der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf 53,79 Prozent der Stimmen, Norbert Hofer auf 46,21 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,2 Prozent.

Im Burgenland haben die Wahlkarten das Ergebnis Van der Bellens ebenfalls verbessert. Der neue Bundespräsident kommt im Burgenland auf 41,9 Prozent, Norbert Hofer im Burgenland auf 58,1 Prozent. Das ist auch sein bestes Bundesland-Ergebnis. Das Burgenland ist neben der Steiermark und Kärnten eines von drei Bundesländern, in denen Hofer gewonnen hat.

Burgenland bleibt überwiegend blau

In den Bundesländern konnte Van der Bellen nunmehr beim dritten Wahlgang die Mehrheit erobern - außer eben im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark - mehr dazu in Wahl: Burgenland überwiegend blau und Hofburg-Wahl: Eine Analyse. Seinen Bestwert erzielte er in Wien mit 65,7 Prozent.

