Burgenland feiert 95 Jahre

Vor 95 Jahren wurde das Burgenland offiziell zu einem Teil Österreichs. Dieses Jubiläum wurde mit einem Festakt im Eisenstädter Kulturzentrum gefeiert. Der Tenor: Das Burgenland sei auf Augenhöhe mit den anderen Bundesländern.

Einen Tag nach der Bundespräsidentenstichwahl feierte das offizielle Burgenland sein 95-jähriges Bestehen als Teil der Republik Österreich. Unter der nach Eisenstadt gereisten Politik-Prominenz war neben Wiens Bürgermeister Michael Häupl und Justizminister Wolfgang Brandstätter auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, der seit Sonntag mit Alexander Van der Bellen einen designierten Nachfolger hat - mehr dazu in Hofburg-Wahl: Endergebnis gegen Mittag erwartet.

Niessl: „Außergewöhnlicher Aufstieg“

Das Burgenland habe einen außergewöhnlichen Aufstieg erlebt, sagt Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in seiner Festrede. „Das Burgenland von heute ist mit jenem Land vor 20, 30 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Wir sind heute ein junges, modernes, innovatives und vor allem auch ein sehr soziales Land mit der niedrigsten Armutsgefährdung aller österreichischen Bundesländer“, so Niessl.

Fischer: Burgenland als „Erfolgsstory“

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer sagt, das Burgenland sei 1921 in einer schwierigen Zeit Teil Österreichs geworden und habe danach große Probleme überwunden, wie etwa die Abwanderung zigtausender Landsleute. In der Zweiten Republik habe sich das Burgenland aber zu einer Erfolgsstory entwickelt, sagt Fischer. Er sei wie auch alle anderen Österreicher froh und stolz, dass das Burgenland ein Teil Österreichs geworden ist.

Zur Hofburg- Wahl sagt Fischer, sie sei so ausgegangen, wie er es sich erhofft habe. „Die Spaltung, von der so oft die Rede ist, hängt daran, dass ein Wahlkampf naturgemäß - vor allem, wenn es nur zwei Kandidaten gibt - A gegen B und B gegen A ist. Aber ich glaube nicht, dass unser Volk als solches gespalten ist. Und darauf baue ich auch meinen Optimismus auf“, so Fischer.

Als das Burgenland zu Österreich kam

Zum Festakt im Kulturzentrum Eisenstadt waren auch die führenden Politiker anderer Bundesländer gekommen. Sie sahen unter anderem auch ein eigens komponiertes Musiktheater, das die Geschichte des Burgenlands beleuchtet.