Pinkafeld: Sturm beschädigt Kirchendach

In Pinkafeld hat ein heftiger Sturm am Freitagnachmittag das Dach der evangelischen Pfarrkirche schwer beschädigt. Die Feuerwehr Pinkafeld wurde um 16.30 Uhr verständigt, die Feuerwehr Oberwart wurde nachalarmiert.

Rund 15 Quadratmeter Blech hätten sich durch den starken Wind vom Zwiebelturm der Kirche gelöst, sagte der Feuerwehrkommandant von Pinkafeld Kurt Tripamer. Zehn Feuerwehrleute versuchten nun mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Oberwart, dieses Blech provisorisch zu befestigen.

Schon in der Nacht auf Freitag und am Freitagvormittag gab es im Nordburgenland einige Feuerwehreinsätze wegen Sturmschäden - mehr dazu in Sturm wirft Mauer und Bäume um.