„Fairer Nikolaus“ für Entwicklungshilfe

Die katholische Männerbewegung verkauft auch heuer wieder den „Fairen Nikolaus“. Mit dem Geld aus dem Schokoladenverkauf werden Entwicklungsprojekte in Afrika und Lateinamerika unterstützt.

Ein Gesundheits- und Bildungszentrum in Afrika ist das Hauptprojekt der diesjährigen Adventaktion der katholischen Männerbewegung. Der „Faire Nikolaus“ dient heuer dem Lebenswerk der Tiroler Ärztin und Romero-Preisträgerin Maria Schiestl. Sie gründete in Kenia ein Spital und setzt sich für die Rechte der unterdrückten Massai-Frauen ein.

Nikolaus-Nachschub aus Salzburg

Das Motto der Aktion - „Süßes schenken und Gutes tun“ - komme Jahr für Jahr besser an, sagte Johann Artner, Leiter des katholischen Bildungswerks und Mitarbeiter der Männerbewegung in der Diözese Eisenstadt. Man habe 5.000 Nikoläuse geordert gehabt und diese seien schon Mitte November, Anfang Dezember aus gewesen, aber man habe von der Salzburger Männerbewegung noch 300 Stück bekommen.

Die fair gehandelte Schokolade mit dem Bild des Heiligen Nikolaus wiegt 15 Gramm und kostet einen Euro. Dem Heiligen Nikolaus fühlt sich die katholische Männerbewegung besonders verbunden - und organisiert auch einen Großteil der Hausbesuche um den 6. Dezember. Artner fungiert selbst auch als Nikolaus in Deutschkreutz. Man biete auch immer wieder eine Nikolaus-Schulung an.

Sammeln auch für Projekte in Lateinamerika

An den Adventsonntagen wird zusätzlich auch für Projekte in Lateinamerika gesammelt. Seit 1958 hat die Aktion „Sei So Frei“ der katholischen Männerbewegung so bereits mehr als fünf Millionen Euro gesammelt.

