Neuanlauf für SC Eisenstadt

Der ehemalige Fußball-Teamspieler Paul Scharner hat Donnerstagabend seine Pläne für den neu gegründeten SC Eisenstadt 1907 vorgestellt. Im Zentrum sollen junge Fußballtalente stehen.

Scharner schwebt ein Verein vor, der sich mehrheitlich auf die Nachwuchsarbeit und in Kombination damit auch auf berufliche Ausbildung konzentrieren will. Der heuer im Juni gegründete SC Eisenstadt 1907 möchte nächste Saison in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen, hat aber keine fixe Heimstätte.