Tägliche Turnstunde: Umsetzung oft nicht einfach

Im Burgenland gibt es seit Schulbeginn in vielen Pflichtschulen die tägliche Turnstunde. Sollte das Projekt erfolgreich laufen, wird es in ganz Österreich umgesetzt. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Durchführung nicht immer einfach ist.

In 181 von 234 burgenländischen Volks- bzw. Neuen Mittelschulen wird seit Herbst täglich geturnt. An Tagen, an denen keine Turnstunde auf dem Stundenplan steht, werden Turnübungen in den Unterricht eingebaut. Das sei nicht immer einfach, sagt die Direktorin der Volksschule Wolfau, Andrea Grandits: " Es ist nicht immer leicht, die Lerninhalte mit Bewegung zu kombinieren".

ORF

Auch Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz sieht in der Umsetzung der täglichen Turnstunde eine Herausforderung. Die Bewegungseinheiten müssten in den Stundenplan integriert werden und das müsse gut geplant sein.

Unterstützung durch Sportprofis

Die Schulen werden - zumindest teilweise - durch die burgenländischen Sport-Dachverbände entlastet. Diese schicken einmal pro Woche einen eigens ausgebildeten Bewegungstrainer in die Klassen. Einer von ihnen ist der Torschützenkönig der Burgenlandliga Thomas Herrklotz aus Oberwart. Sein Ziel ist, die Kinder auch außerhalb der Schule zu mehr Bewegung zu motivieren und eventuell in Sportvereine einzubinden. Ob das aufgeht, wird sich im Laufe des Jahres herausstellen.

In Burgenlands Schulen wird auf alle Fälle bis Ende des Schuljahres weiter geturnt. Danach wird entschieden, ob das Modell auf ganz Österreich umgelegt werden kann.