Drei Sieger bei Architekturpreis

Der burgenländische Architekturpreis 2016 ist vergeben. Heuer bestand der Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, aus drei gleichwertigen Auszeichnungen. Die Siegerprojekte stehen in Buchschachen, Neuhaus an der Wart und Klingenbach .

Die aus fünf namhaften Architektinnen und Architekten bestehende Jury hatte heuer 18 Projekte zu bewerten - und damit deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Der respektvolle Umgang mit Altbestand und die Schonung von Bauland waren dabei die wichtigsten Kriterien. Die Renovierung eines Sakralbaus, die Adaptierung eines traditionellen Streckhofes und der Neubau eines Einfamilienhauses gefielen der Jury heuer gleich gut, daher gab es dieses Jahr drei Auszeichnungen.

ORF

Drei Preise

Ein Preis ging an den Neubau eines zurückhaltend in die Landschaft eingefügten freistehenden Einfamlienhauses in Buchschachen (Bezirk Oberwart), geplant vom Wiener Architekturbüro Henke/Schreieck.

Ausgezeichnet wurde auch die Renovierung und Neugestaltung der Kirche von Neuhaus in der Wart (Bezirk Oberwart) durch die Grazer Architektin Doris Dockner.

Das Büro Purpur Architektur mit Sitz in Wien und Graz ist verantwortlich für die Revitalisierung eines traditionellen Streckhofes in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Hier gefiel der Jury vor allem der schonende Eingriff in die historische Bau-Substanz.

ORF

ORF

Im Projektraum der Landesgalerie

Die Pläne und Fotos von den Siegerprojekten 2016 sind zusammen mit denen aus vergangenen Jahren im Projektraum der burgenländischen Landesgalerie in Eisenstadt ausgestellt. Zu sehen sind sie bis 18. Dezember.