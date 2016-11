Registrierkasse: Premiere im Advent

Am ersten Adventwochenende öffnen auch im Burgenland viele Christkindlmärkte. Erstmals sind Standlbesitzer dabei mit dem Thema Registrierkasse konfrontiert. Und die Unsicherheit der Händler und Christbaumverkäufer ist groß.

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit häuften sich wieder die Anfragen zur Registrierkasse in der Wirtschaftskammer Burgenland. Christbaumverkäufer, Punschstandbesitzer, Christkindlmarktfahrer erkundigten sich besorgt über die Verwendung. Diese sind ab einer bestimmen Umsatzhöhe zu verwenden, erklärt Natascha Kummer von der Wirtschaftskammer Burgenland.

„Wenn man Umsätze im Freien tätigt, braucht man dann eine Registrierkasse, wenn die Umsatzgrenze von 30.000 Euro netto im Jahr überschritten wird und die Barumsätze mehr als 7.500 Euro im Jahr betragen. Das trifft schon einige Christkindlmarkt-Standler, weil doch sehr viele auf einigen Märkten stehen - nicht nur auf Christkindlmärkten, auch Oster- oder Wochenmärkten. Und wenn man mehrere Stände hat, werden die Umsätze zusammengezählt“, so Kummer.

Belege müssen sein

Aber: Die Registrierkasse selbst muss nicht unbedingt an Ort und Stelle bedient werden, sie muss nicht einmal an Ort und Stelle sein. Laut Gesetz reicht es, wenn die Umsätze nachträglich eingetragen werden, zum Beispiel in Ruhe zu Hause am Abend oder am nächsten Tag.

Unumgänglich ist allerdings die sogenannte Belegerteilungspflicht, das heißt, jeder Kunde muss für jeden Einkauf sofort einen Beleg bekommen. Aber auch hier gibt es einige Erleichterungen.

„Man kann zum Beispiel die Umsätze schon vorab in der Registrierkasse erfassen und den Beleg mit der Registrierkasse erstellen. Wenn der Kunde kauft, bekommt er den Beleg ausgehändigt. Eine weitere Möglichkeit: Man kann sich händische Belege vorbereiten, Paragons mit den notwendigen Beleginhalten ausfüllen, Blöcke drucken lassen. Das geht vor allem dann, wenn das Sortiment nicht allzu groß ist“, erklärt Natascha Kummer von der Wirtschaftskammer Burgenland. Diese Möglichkeiten können vor allem dazu benutzt werden, wenn es auf dem Markt etwa keinen Stromanschluss gibt.